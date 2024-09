Quinota quase morre do coração ao ser vítima de fake news

No capítulo de quinta-feira (26), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Quinota (Larissa Bocchino) quase morre do coração ao descobrir que está sendo vítima de fake news.

O que vai acontecer

A partir de uma fofoca espalhada por Cira (Suzy Lopes) e Fé (Rhaisa Batista), a mentira de que a mocinha está gravida de Marcelo Gouveia (José Loreto) se alastra pela cidade. Por cauda disso, cartazes com o boato surgem em Lapão da Beirada.