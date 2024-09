Como voo de Gusttavo Lima com foragidos no esquema de bet levantou suspeita

O cantor viajou à Grécia no início do mês para comemorar o seu aniversário de 35 anos, na companhia do casal. A aeronave que transportava Gusttavo Lima seguiu o trajeto Goiânia - Atenas (Grécia) - Kavala (Grécia), de acordo com a decisão judicial.

A viagem de volta ao Brasil sugere que Rocha Neto e Aislla tenham ficado na Espanha ou na Grécia. O trajeto de volta da aeronave foi Kavala (Grécia) - Atenas (Grécia) - Ilhas Canárias (Espanha) - Goiânia. O avião pousou no Aeroporto Internacional de Santa Genoveva, em Goiânia, no dia 8 de setembro, quatro dias depois da deflagração da operação.

O que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha.

Juíza Andrea Calado da Cruz, em decisão que mandou prender Gusttavo Lima

A juíza ressaltou ausência do casal no voo que pousou em Goiânia, o que levantou suspeitas na investigação. "Curiosamente, José André e Aislla não estavam a bordo, o que indica de maneira contundente que optaram por permanecer na Europa para evitar a Justiça."

Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado. Juíza Andrea Calado da Cruz

No documento, a juíza afirma que o cantor "compromete a integridade do sistema judicial". O texto reforça ainda que o cantor também "perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade".