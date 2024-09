Show em SP, Rock in Rio: o que fez Gusttavo Lima antes de ordem de prisão?

Gusttavo Lima postou foto ao lado de Roberto Medina no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Instagram

Viagem ao Rio de Janeiro ainda no domingo (22) é o último paradeiro de Gusttavo Lima. O artista publicou fotos e vídeos nos stories do Instagram curtindo o encerramento do Rock in Rio.

O que o artista fez na Cidade Maravilhosa? Ele postou um vídeo assistindo ao show do rapper Akon. Além disso, o cantor compartilhou fotos ao lado de Roberto Medina, fundador do Rock in Rio.

Splash entrou em contato com a defesa de Gusttavo Lima para colher um posicionamento sobre o mandado de prisão, mas até o fechamento deste texto não recebeu resposta. O material será atualizado assim que houver um posicionamento.

Como Gusttavo Lima teria participado do esquema?

Nome do sertanejo veio a público após a apreensão de um avião em nome da empresa Balada Eventos e Produções, uma das empresas do músico, durante a operação policial. Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, a informação consta no sistema da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).