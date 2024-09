Raquel Brito sobre Davi: 'Eu não teria tanta força se não fosse por ele'

Na madrugada de terça-feira (24), Raquel Brito voltou a falar do irmão Davi em papo na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

A peoa conversou com Suelen, Júlia, Gilsão e Flora e exaltou a relação com o campeão do BBB 24. "Eu não teria tanta força se não fosse por ele."

Raquel contou ainda o medo que sente de sair da casa e descobrir que seu namorado "fez algo". "Sinceramente, eu fico pensando... Eu tenho medo de acontecer alguma coisa lá fora, quando eu sair daqui e ter uma bomba lá fora."