Davi? Nada disso! As verdadeiras vencedoras do BBB 24 foram Bia e Fernanda

Há cinco meses, o Brasil elegeu Davi Brito como o campeão do BBB 24, mas o tempo tem mostrado que as verdadeiras vencedoras do reality show mais visto do Brasil são Beatriz Reis, a Bia do Brás, e Fernanda Bande. Ao contrário do baiano, que só obteve destaque na mídia por suas polêmicas e fechou pouquíssimos contratos, Bia e Fernanda, cada uma com sua autenticidade, conquistaram o mercado publicitário e emplacaram uma carreira na TV.

Após sair do BBB, Bia fechou nove parcerias comerciais com grandes marcas. Vale ressaltar que nenhuma delas era publi de jogos de azar. Mais recentemente, ela, que é atriz de formação, foi chamada para fazer uma ponta na novela "Família É Tudo" como a fofoqueira Selminha Veneno, causando comoção nas redes sociais. Em alta na Globo, Bia também foi convocada para cobrir o Rock in Rio pelo Globoplay e acaba de estrear um quadro no Encontro com Patrícia Poeta, em que visita feiras livres e troca experiências de vendas com os feirantes.