Quem são os personagens da segunda fase de 'Mania de Você'?

Luma, depois de perder toda sua fortuna em um golpe arquitetado por Mavi, trabalha como motorista de aplicativo em São Paulo. Ela acaba demitida na mesma época em que sua antiga amiga e rival se torna famosa. Ver Viola nesta posição desperta diferentes sentimentos na filha de Cecília (Simone Spoladore), que decide retornar a Angra e procurar pela ex-amiga.

Luma (Agatha Moreira) na segunda fase de 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

No condomínio de mansões onde está o resort, desponta a casa mais chique e imponente da vizinhança, a residência de Berta. Após a morte do filho, ela decide vender a casa onde o herdeiro cresceu e se muda com Ísis e Tomás (Paulo Mendes).

A antiga amante de Guga (Allan Souza Lima) se vê encurralada mais uma vez. Leidi (Thalita Carauta), uma velha conhecida que sabe de todos os seus segredos, ressurge com o marido Sirley (David Junior) e a filha Evelyn (Gi Fernandes) e bate à sua porta, exigindo emprego. Sem saída, Ísis é obrigada a ceder às chantagens para satisfazer as vontades da rival, quando se dá então uma inversão de papéis que chega a ser cômica e transforma a luxuosa mansão de Berta em um palco de intrigas.

Ísis (Mariana Ximenes) e Leidi (Thalita Carauta) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Entre os funcionários do resort estão Michele (Alanis Guillen), Cristiano (Bruno Montaleone), Gael (Igor Cosso) e Robson (Eriberto Leão). Esse último mora no condomínio com a mulher, Fátima (Mariana Santos), na casa ao lado da de Hugo, que vive com a esposa Diana (Vanessa Bueno) e a filha Bruna (Duda Batsow).