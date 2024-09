Tudo real: 'Mania de Você' tem atriz 'ralando' na cozinha ao lado de chef

É tudo de comer. É uma delícia gravar. A gente tem o Gustavo, o nosso chef, que faz a comida de verdade, mas a gente teve que aprender, porque a cozinha tem toda uma atmosfera, toda uma tensão, a forma de manejar. Botamos a mão na massa para fazer um negócio bonitinho para vocês.

Gabz

O chef Gustavo Reis, que trabalha há sete anos com gastronomia para o audiovisual, já criou mais de 50 receitas para compor as cenas da novela. Muitas delas baseadas no conceito surf and turf, que mistura proteínas do mar e da terra, tendo bastante influência caiçara, contemporânea e brasileira.

Com alho, cebola, tempero a gente consegue contar uma história. Não é fácil, mas conseguimos. Se a pessoa que vê a novela não tiver um olhar apurado, pode passar batido... Na novela, por exemplo, você tem a Viola pequenininha fazendo pratos com o pai. Depois, em 2014, aprendendo a cozinhar. E, no tempo contemporâneo, ela botando o restaurante para funcionar no resort. Até dentro dessa narrativa, você tem um crescimento da técnica da personagem e dos ingredientes usados na cozinha. Nessa novela, não existe nenhum prato que seja à toa.

Gustavo Reis

Chef Gustavo Fonseca é quem cria e cozinha as receitas exibidas em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Para o chef, o surf and turf, "com uma certa licença poética", é um conceito caiçara. "Eles fazem essa mistura entre mar e montanha, entre carne e peixe. No menu do Violeta, a gente tem até uma entrada com aspargos e salicórnias, que a galera dá o nome de aspargo do mar. Os pratos conduzem a narrativa da novela. O aspargo remete a alta gastronomia francesa, enquanto a salicórnia é uma alga nossa, tem criação no Rio de Janeiro"

E cozinhar para a novela dá trabalho: alguns pratos começam a ser preparados até quatro dias antes de a cena ser gravada. "Como no dia em que o chef Claude [Troisgros] foi gravar com a gente, porque ele tinha que provar. Mas, no geral, começamos no dia anterior. Além disso, tem o desafio de encontrar alguns itens do cerrado e orientais."