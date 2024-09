Chico Barney: o problema de 'Mania de Você' é não ser da Netflix

Lembro de uma música do Capital Inicial em que Dinho Ouro Preto lamentava: "Já estou vendo TV como companhia (a - a - a - a)". Não por acaso, o nome da canção é "Leve Desespero".

A maior parte do público assiste às novela —e à TV aberta em geral— com um nível de atenção não muito profundo. Conversando com os familiares, checando o Zap, assistindo uma sequência acachapante de stories.

Mas "Mania de Você", apesar de divertidíssima, demanda uma presença completamente diferente. Se você sai para fazer xixi, é possível que tenha perdido um salto temporal de meses em que todo o ecossistema da trama foi transformado.

Acredito que parte dos problemas de audiência da trama tenha a ver com isso. Espera-se da audiência um estado de alerta como se tivesse estourado uma pipoca, apagado as luzes da sala e se libertado de todos os outros compromissos para prestigiar o capítulo do dia.

É assim que a obra merecia ser sorvida? Não tenho dúvidas. Mas não parece ser essa a realidade dos fatos, infelizmente. A quantidade de coisas que aconteceram nessas duas semanas seriam capazes de preencher 200 capítulos de uma novela tradicional.

Estrela da Casa: O que mudar para o ano que vem?

Parece que vai ter mesmo uma segunda temporada do Estrela da Casa, apesar da repercussão abaixo do esperado. É uma boa notícia: a ideia geral é divertida e ainda pode render muito. E sou um ferrenho defensor dos realities de confinamento.