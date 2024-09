Vulvas em caixa, pote com nariz: o caso real e horripilante que virou série

Mãe rigorosa e pai com alcoolismo. Augusta Wilhelmine Gein seguia com rigor a vertente luterana e repreendia todo e qualquer comportamento que considerava pecado, como bebida e masturbação. George Philip Gein tinha problemas com álcool e era violento. Ed teria relatado que o pai batia com frequência em sua cabeça.

Mortes traumáticas. O pai de Ed morreu de insuficiência cardíaca devido ao alcoolismo em 1940, e o irmão sofreu asfixia enquanto controlava um incêndio na fazenda da família quatro anos depois. Mas hematomas na cabeça de Henry sugerem que Ed o teria espancado até a morte, embora nunca se tenha provado. Em 1945, a mãe morreu, depois de já ter sofrido dois derrames.

Aos 40 anos, Ed não tinha família e relacionamentos. Não há registro de que ele tenha se envolvido amorosamente com alguém. Como a mãe era "seu único amor verdadeiro" e empenhava esforços para livrar o filho da "maldade das mulheres" —que ela acreditava serem prostitutas enviadas pelo diabo—, Buchanan-Dunne considera "improvável que ele tenha namorado ou se envolvido em sexo consensual".

Vida na fazenda e taxidermia seriam "úteis" para assassinatos. Desde a infância, ele trabalhou na área rural e aprendeu a caçar, esfolar e curtir couro de animais. Ed também empalhava bichos e costumava ler histórias policiais e sórdidas, com referência a canibalismo, assassinatos, roubos de túmulos e máscaras mortuárias.

Como Ed Gein virou criminoso

Um "traje feminino". Ed criou um macacão da cabeça aos pés com peles humanas de mulheres. Ele confessou ter feito 40 visitas a um cemitério local e roubado nove corpos, incluindo o da mãe, além de assassinar duas mulheres.