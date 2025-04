Pré-candidato, Felipe Neto foi crítico do PT e Bolsonaro, mas apoiou Lula

O youtuber ganhou projeção nacional na década passada com vídeos repletos de mensagens politicamente incorretas. Na época, ele foi uma das vozes emergentes nas redes sociais brasileiras a apoiar o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, além de fazer comentários ácidos sobre o PT, partido de Dilma.

Youtuber já disse que se deixou "manipular" pela imprensa na época e que reviu suas posições. "Eu estava do lado errado da história", declarou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo sobre seu endosso às manifestações de junho de 2013. "Ninguém sabia o que estava fazendo nas ruas. As pessoas apenas gritavam 'estamos insatisfeitos', mas não havia proposta nenhuma, liderança alguma, não havia nada".

Eu era antipetista convicto com muito ódio dentro de mim, mas não tinha realmente certeza de onde esse ódio vinha ou o que o motivava. Eu era ignorante e desinformado [...] Havia um plano em vigor para derrubar o PT. Esse plano não havia sido traçado pelo povo brasileiro, mas por quem controla o país, principalmente a comunicação.

-- Felipe Neto

Mudança de postura de Felipe Neto iniciou ao travar embates com o então prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Em 2019, ele desafiou o então gestor municipal, que havia censurado HQs estampadas com um beijo gay entre super-heróis, na Bienal Internacional do Livro. Na época, o youtuber comprou 14 mil volumes de livros com temática LGBT+ e distribuiu gratuitamente.

Felipe Neto se tornou oposição ao governo Jair Bolsonaro (PL) e incomodou o ex-presidente. O youtuber criticou sobretudo a forma como Bolsonaro conduziu o país durante a pandemia de covid-19. As críticas o tornaram alvo da extrema-direita e ele se tornou inimigo do clã Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) chegou a pedir que ele fosse enquadrado na Lei de Segurança Nacional por ter chamado Bolsonaro de "genocida".

Nas eleições de 2022, Felipe de fato não disputou nenhum cargo público. Ele, porém, atuou de forma bastante ativa na campanha vitoriosa do então candidato Lula (PT). Após a vitória do petista, ele chegou a ser cotado para assumir algum cargo no governo, principalmente ligado a área de comunicação do Planalto, o que não rolou.