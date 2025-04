Além de Emicida e Fióti: famosos que romperam com familiares por dinheiro

Ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos R$ 18 milhões. Os pais de Larissa a acusaram de "faltar com a verdade", mas o fato é que desde então eles romperam laços em definitivo.

O caso que envolve Larissa Manoela inspirou o Congresso Nacional a criar uma lei que pretende punir a gestão indiscriminada de bens de crianças e adolescentes por seus responsáveis. O texto foi aprovado no Senado e enviado à Câmara. Se aprovado pelos deputados, seguirá para sanção presidencial.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine retirou a mãe da função de empresária ao atingir a maioridade Imagem: Reprodução/Internet

Bruna só cortou as relações profissionais com a mãe. Em entrevista ao Quem Pode, Pod, a atriz admitiu que chegou em um momento de sua carreira no qual passou a querer arriscar mais em sua vida profissional, enquanto a mãe queria garantir a segurança financeira. A artista também explicou que as duas brigavam quando a mãe atuava como sua empresária, por esse motivo elas decidiram romper a parceria profissional, mas seguem com os laços familiares.