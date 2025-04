Pré-candidato, Felipe Neto já negou disputar presidência: 'Zero interesse'

Em 2021, Felipe afirmou que, naquele momento, não tinha "qualquer interesse político, zero". "Nesse momento é importante [destacar que não tenho essa pretensão] porque eu já falei tantas coisas que eu cravei e depois as coisas mudaram de cenário", declarou em entrevista ao programa Roda Viva (TV Cultura).

Na ocasião, o youtuber destacou que não tinha um "projeto de poder". "Eu não me imagino virando político, se um dia isso voltar para me morder meus glúteos, bom, pode acontecer, mas eu não me imagino virando político. Não tenho qualquer projeto de poder, de política, de candidatura ou qualquer coisa relevante a ver com isso".

Nas eleições de 2022, Felipe de fato não disputou nenhum cargo público. Ele, porém, atuou de forma bastante ativa na campanha vitoriosa do então candidato Lula (PT). Após a vitória do petista, ele chegou a ser cotado para assumir algum cargo no governo, principalmente ligado a área de comunicação do Planalto, o que não rolou.

Felipe Neto tem feito críticas ao governo Lula. Ele já criticou publicamente escolhas tomadas pelo petista, como na formação de seu ministério, por exemplo, até a nomeação de Cristiano Zanin para o STF (Supremo Tribunal Federal). Ele também já disse ter esclarecido suas posições à primeira-dama Janja, de quem é próximo.

Em fevereiro deste ano, o influenciador disse que não falaria mais sobre política nas redes sociais. Na ocasião, ele disse que não possui pretensão politica. "Não tenho nenhuma pretensão de ser político, nenhuma intenção de seguir uma carreira nesse caminho e era para isso que a vida tava encaminhando. Eu tava meio perdido".