Mirella detona mulher que escureceu suas partes íntimas em fotos: Recalcada

MC Mirella, 26, não gostou nada de ver fotos íntimas suas serem modificadas por ferramentas de edição de imagens.

O que aconteceu

A funkeira reclamou de ter descoberto fotos em que suas partes íntimas aparecem 'escurecidas'. "Depois que saiu a notícia que sou toda rosinha, vocês acreditam que teve recalcada que pegou minhas fotos para ficar escurecendo minhas fotos e falar o contrário de mim? Gente do céu, é cada uma que parece até duas, juro", desabafou ela, em um vídeo publicado no Instagram.

Mirella ironizou a situação e endossou que a autora da edição, embora tente prejudicá-la, acaba favorecendo-a com essa atitude. "Mas assim, meu amor, você pode pintar da cor que você quiser. Eu me basto gente! Eu sei a cor que é. Você vai estar chamando atenção do mesmo jeito para irem ver [o perfil de Mirella em plataformas adultas]. Entendeu? Vai estar fazendo marketing pra mim."