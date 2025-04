Mister Brasil diz que maioria das cantadas que recebe é de homens: '90%'

Muito próximos, os dois troca elogios e declarações na redes sociais. "Vivemos juntos, grudados, desde o início da vida. Moramos juntos ainda e, sim, ele é o grande amor da minha vida. Somos muito íntimos. Qualquer coisa que eu tenho para falar, é com ele que eu falo e é assim".

Matheus Dias, Mister Brasil CNB 2024, em ensaio fotográfico com o irmão gêmeo Pedro Imagem: Julio Cardoso/Reprodução/Instagram @themaiamatheus @fotografiajuliocardoso

As redes sociais de Matheus também virou uma porta aberta pra haters após conquistar o título, mas nada que o afetasse. "Falaram que eu tenho boca pequena. Eu sei disso e estou lá [no concurso] de todo jeito. A única coisa que me pegou um pouco foi na questão de ser calvo, e foi algo que passei a perceber mais depois do concurso. Mas levo de boa".

Já os flertes não cresceram após o título de mister, afirma ele. "Sendo sincero, não [aumentou]. É, talvez, por eu não ser muito de festa. Na academia tem um respeito, estou de uniforme. O que pode acontecer é o olhar, mas estou no meu ambiente de trabalho, então não dou corda".

Já recebi muita mensagem ousada na minha vida, de todo tipo que se pode imaginar. Mas, foi antes do Mister Brasil. Depois do concurso, por a galera ver que me tornei uma figura pública, as pessoas podem pensar que eu poderia expor a cantada. Então diminuiu bastante. Mas ainda recebo algumas.

E quem manda mais cantada? Matheus afirma que são os homens que mandam a maioria das mensagens. "Em festas e no Instagram, sem exagero, 90% —se não um pouquinho mais— é público masculino que dá em cima [de mim]. Não vou colocar todos, mas alguns faltam com respeito. Isso acontece mesmo sem saberem minha sexualidade, não estão nem aí".