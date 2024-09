Ator de 'Jurassic Park' festeja avanço em tratamento contra câncer: 'Grato'

Sam Neill, 77, compartilhou com os fãs boas notícias sobre seu tratamento contra o linfoma angioimunoblástico, tipo raro e agressivo de câncer no sangue. Ele foi diagnosticado com a doença em 2022.

O que aconteceu

O intérprete de Alan Grant na franquia "Jurassic Park" festejou o fato de que a doença está retrocedendo. "Estou em remissão. Vou [para o tratamento] uma vez por mês agora. Mas costumavam ser três vezes por mês", contou ele à jornalista Kate Thornton, 51, em entrevista ao seu podcast "White Wine Question Time".

Neill diz que sua qualidade de vida melhorou muito com o sucesso do tratamento. "Como você pode ver, estou trabalhando duro e aproveitando muito a vida. Às vezes ainda tenho uns três ou quatro dias horríveis depois, mas, depois, tudo fica bem. Eu me animo, vou para a academia e tudo mais."