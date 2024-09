A Fazenda 16: Peões apostam em peso na eliminação de Flor: 'Sabemos'

Os dois "grupões" de A Fazenda 16 (Record) conversaram na tarde desta terça-feira (24) sobre as chances de Flor Fernandez no reality.

O que aconteceu

O grupo de Zé Love, Zaac, Fernanda, Babi, Vanessa, Sidney e Juninho conversou na casa da árvore sobre votos para a 1ª Roça e citou o nome de Flor. A apresentadora entrou na mira após ter uma discussão com Suellen e Flora, ser acusada de racismo e receber uma advertência verbal e indireta da produção do reality show.

Sidney afirmou que qualquer peão que for à Roça com Flor permanecerá no reality. Segundo ele, o que a apresentadora falou foi muito "grave".