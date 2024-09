Mãe de caçula de Compadre Washington reclama de ausência do pai: 'Revolta'

Débora Costa, mãe do filho caçula de Compadre Washington, que ficou famoso com o É o Tchan!, falou sobre ausência do cantor na vida do adolescente, que hoje tem 14 anos. Em entrevista ao Domingo Espetacular (RecordTV), o cantor está devendo parte da pensão alimentícia e não aparece para acompanhar o crescimento do menino.

Ele perdeu os melhores momentos do filho dele e continua perdendo. Tem um buraco aberto que eu não posso substituir, que é o lugar do pai.

Débora Costa em entrevista ao Domingo Espetacular

O que aconteceu

Débora disse que ainda está lutando pelos direitos do filho. O processo corre em segredo de Justiça. "Meu filho tem sentimento de revolta", disse ela. "Ele é menor de idade e eu tenho que lutar pelos direitos dele."