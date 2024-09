Com vozeirão em cima, Gloria Gaynor mostra em SP resiliência da disco music

"Eu vou sobreviver" não podia ser um refrão mais adequado. Em 1987, Gloria teve um acidente grave, danificando a espinha dorsal. Na época, a mobilidade foi recuperada por meio de cirurgia e tratamento. De lá para cá, a cantora enfrentou osteoartrite, colocou prótese no joelho e passou por outras intervenções na espinha.

Gloria Gaynor ouve plateia de São Paulo cantar 'I Will Survive' Imagem: Van Campos/AgNews

Gloria obedece seus limites. Apoiada por um grupo de backing vocals carismáticos e músicos talentosos, a cantora entrega o show para eles em momentos estratégicos. Um ou dois números depois, a cantora retorna ao palco para reassumir o comando.

O vozeirão continua em forma. O registro desceu algumas notas em relação ao que se ouve nas gravações dos anos 1970, mas sua interpretação continua cheia de presença e vigor. Com desenvoltura, Gloria intercala músicas de seu próprio repertório com sucessos de artistas de diferentes épocas: de "My First, My Last, My Everything", de Barry White (1974), a "Unstoppable", de Sia (2016).

O show poderia conter mais da sua própria discografia. Aparecem a já citada "I Will Survive" e "Never Can Say Goodbye", mas nada de "Let's Make A Deal" e "I Am What I Am", sucessos de pista e rádio no Brasil nas décadas de 1970 e 1980, respectivamente. Por outro lado, ela apresenta músicas de seu álbum gospel "Testimony" (2019), ganhador do prêmio Grammy. "Eu sou 100% cristã", declara a cantora no microfone. "Jesus ama cada um de vocês."

"I Will Survive" fica quase para o final do show, que atinge sua fervura máxima durante a música. Gloria intercala versos com a plateia, colocando o microfone na direção do público, que mostra pleno conhecimento dos versos. O momento é de catarse, um testemunho da força e mensagem eterna da disco music e seus rituais de comunhão e inclusão. Pista de dança também é salvação, nunca esqueçamos.