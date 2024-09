Voz intacta, emoção transbordante: Mariah Carey expõe sua magnitude em SP

O show de São Paulo (Mariah também se apresenta domingo no Rock in Rio) se insere na turnê internacional "The Celebration of Mimi", comemoração do álbum iniciada com uma temporada de oito apresentações em Las Vegas (com a alta procura, mais oito foram adicionadas). O enorme letreiro com o nome Mimi, utilizado na turnê original do álbum, reaparece na cenografia da excursão atual.

Em acordo com o conceito do álbum, o show é permeado por um tom pessoal, entre o retrospectivo e o confessional. Logo no início, antes da artista entrar no palco, com o palco ainda escuro, uma gravação da voz de Mariah relembra cenas e sentimentos de uma infância e juventude que ela descreve como solitária e amedrontada. "Às vezes, ela se encontra em um raro momento de alegria", diz o texto, traduzido em português no telão.

Em outro momento, ao som de um remix house da música "Dreamlover", o telão mostra imagens de diversos momentos da carreira de Mariah: a cantora dando entrevistas, abraçando fãs, viajando pelo mundo, além de flagrantes de momentos descontraídos.

Mariah oferece ao público esses dois lados: a estrela que conquistou o mundo e a menina que sofreu com bullying e rejeição. É uma bagagem que faz da cantora uma articuladora especial da vulnerabilidade. Quando interpreta clássicos de outros artistas, ela parece não ter nenhuma dificuldade em fazer com que sejam sobre suas tristezas e vazios. Essas covers, como "I'll Be There" (Michael Jackson) e "Without You" (Badfinger/Harry Nilsson) são pontos altos do show.

A apoteose acontece no bis, quando a cantora transforma "I Want to Know What Love Is", clássico oitentista do grupo britânico Foreigner, em um hino que parece sintetizar sua trajetória, onde sofrimento deu lugar à esperança. É uma linda mensagem final. Quem não foi para casa mexido depois dessa, precisa urgentemente checar os batimentos cardíacos.