Mulher que inspirou Martha em 'Bebê Rena' desabafa: 'Tenho medo de sair'

Após o sucesso estrondoso de "Bebê Rena", da Netflix", Fiona Harvey, que inspirou a personagem "Martha", fez um desabafo sobre a vida após ter sua vida exibida no show.

O que aconteceu

"Tenho medo de sair e ser atacada. Algumas semanas que não saio do meu apartamento", declarou Harvey para o Daily Mail. "Estou sofrendo de ataques de pânico constantes, dores no peito, ansiedade, pesadelos, depressão, nervosismo, dores no estômago, perda de apetite, medo e insônia."

Seu advogado, Richard Roth, ressalta a diferença de tratamento que sua cliente teve em relação Richard Gadd, criador do show: "A disparidade é óbvia e aparente. Gadd é uma estrela vencedora de vários prêmios Emmy, por sua 'história real' fictícia, enquanto ela continua a sofrer."