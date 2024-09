Traições, casório com cantor e mortes: os 18 casamentos de Gretchen

Nem todo mundo se lembra, mas Gretchen foi casada com o cantor Chrystian, da dupla sertaneja com Ralf. No livro Gretchen, uma Biografia Quase Autorizada, ela conta que a relação foi pelo ralo após a confirmação de várias traições do músico com as chacretes, como eram conhecidas as assistentes de palco do apresentador Chacrinha.

"Diante das câmeras, ele se mostrava um maridão mas, ao voltar para casa, enchia nossa cama de mulheres. Fiquei tão traumatizada que, por um bom tempo, não quis ouvir a palavra casamento", afirma ela, que à época tinha 20 anos e estava em seu segundo relacionamento. Eles ficaram casados por poucos meses. Chrystian morreu em junho de 2024.

2. Silva Neto (1981-1983)

Gretchen relata que uma amiga abriu os seus olhos sobre a infidelidade do delegado Silva Neto, com quem a cantora teve Thammy Miranda. Em um vídeo para o seu canal no YouTube, a Rainha do Rebolado diz que chegou a sair de casa após a descoberta de que o então marido a traía com Mariette, a famosa assistente de Gugu Liberato.

"Voltei para a minha casa, acendi a luz do quarto em que ele estava dormindo e disse: 'eu quero que você me fale quando, por que e como'. Ele disse 'o quê?'. Eu disse que eu já sabia de tudo, que era melhor ele contar porque se ele não contasse eu ia pegar as minhas coisas e da minha filha e ia embora", afirmou. Segundo ela, Silva Neto negou a traição.

3. Décio Nascimento (1984)

Gretchen viveu um dos relacionamentos mais difíceis com o pai de seu segundo filho, Décio Nascimento. Em sua biografia, ela afirma que era agredida fisicamente por ele.