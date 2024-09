Qual a próxima novela das nove da Globo? Veja elenco e trama

A trama de "Mania de Você"

Vidas entrelaçadas. A história é centrada em duas mulheres, Viola e Luma. Suas vidas se entrelaçam de maneiras inesperadas. Nascidas no mesmo dia, mas em situações completamente diferentes.

Conexão entre as personagens. Anos depois, elas se conhecem e se conectam por coincidências além da data de nascimento e do amor pela gastronomia. Viola (Gabz) vem de uma origem humilde e se muda para Angra dos Reis com o namorado Mavi (Chay Suede).

Vida de luxo e rivalidade. Luma (Agatha Moreira) leva uma vida de luxo, financiada por Molina (Rodrigo Lombardi), um empresário inescrupuloso que acredita ser seu pai. A trama explora a relação entre amizade e rivalidade dessas duas mulheres.

Assassinato e quarteto amoroso. O público deve acompanhar a evolução dessa conexão, que vai da cumplicidade à obsessão. A história envolve também um quarteto amoroso e um segredo sobre um assassinato.