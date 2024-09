Lembra dela? Quem é ex-BBB advogada de Deolane Bezerra

Tirou Deolane e Pétala da Fazenda. Adélia foi uma das responsáveis por tirar Deolane e Pétala do elenco de A Fazenda 2022, da Record TV. Ela entrou com uma liminar para retirar as ex-peoas da competição. Na época, a advogada disse que apenas fez o seu trabalho seguindo a legislação brasileira.

Acusada de estelionato. Adélia é ré em um processo que tramita na Justiça de São Paulo sob a acusação de estelionato. Em 2013, Adélia teria comprado materiais de construção por R$ 7.620. O pagamento ficou acertado em seis cheques pós-datados em nome da empresa do ex-noivo da famosa, mas assinados por ela. Os materiais foram entregues no endereço recomendado, mas os cheques não foram compensados pelo banco devido a divergência na assinatura.

Na época, defesa citou problemas com o ex. "Infelizmente, no passado, ela foi vítima de um relacionamento abusivo, o qual ficou inconformado quando a mesma encerrou o relacionamento e deixou de ser o sustento dele, em razão disso o mesmo já ingressou com mais de 10 demandas judiciais contra a Dra."