Com Karol G no Rock in Rio, público dá chance a reggaeton, mas pede Pabllo

Um solo de guitarra anunciou a chegada apoteótica de "la bichota del Reggaeton" no palco. Fogos, labaredas e performances calientes impactaram o público brasileiro, que é resistente ao ritmo do reggaeton. Karol G é um fenômeno na América Latina, campeã latina de bilheteria, mas aqui segue tentando conquistar espaço. Mesmo assim o público do Rock in Rio parece ter dado uma chance pra colombiana. Com muito portunhol, a galera cantou e dançou os hits da cantora. Mas o ponto alto do show ficou mesmo para a participação de Pabllo, Sevdaliza e Yseult em uma performance de "Alibi". A apresentação parece ter deixado a cantora mais próxima do seu objetivo: invadir de vez o mercado brasileiro.

APOTEÓTICA

A apresentação deixou o público impactado pela pirotecnia, fogos e labaredas a cada música -- algo que pareceu até exagerado em dado momento. A estrutura contava com uma passarela que deixou a colombiana mais próxima do público. Teve até mesmo um chafariz usado em uma das performances.

DIA DELAS

A guitarra do início do show era tocada por uma mulher. A banda da cantora é formada por mulheres. Um ótimo encontro com a proposta do festival de um Dia Delas.