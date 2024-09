Bruna Marquezine usa peça exclusiva de grife em desfile em Milão

Bruna Marquezine, 29, esteve presente no desfile da Bottega Veneta que aconteceu neste sábado (21), na Semana de Moda de Milão.

O que aconteceu

Em uma conversa com a revista Vogue, a atriz revelou que estava usando uma peça exclusiva da grife da coleção passada. "Estou usando esse vestido, que é o vestido dos meus sonhos. É da última coleção e só existe esse em preto. Então estou me sentindo extra especial."

Sobre o que esperava do apresentação da nova coleção, Bruna disse estar animada já pelos lugares customizados para o convidados, que são puffs com temática de animais. "Bottega é uma das minhas marcas preferidas. Sou grande admiradora e fã do trabalho do Matthieu [Blazy].Vai ser muito divertido, a julgar pelos assentos. Eu sou o cavalo hoje. Isso é ótimo para ninguém ficar te apertando no seu lugar. Cada um tem o seu. Queria levar para casa."