Você consegue ser fiel? Reality reúne casais cujo único desafio é não trair

O programa pode —e provavelmente vai— levantar discussões a cerca de monogamia e individualidade. "Acho que muitos entraram com aquele protótipo do casamento, do noivado, do relacionamento, baseado no que o outro está fazendo, no que o outro está pensando, no alicerce do que eu quero do outro. Aí a hora que você vê eles se transformando em seres muito mais individuais, no sentido de 'deixa eu querer aquilo que eu quero, deixa eu desejar aquilo que eu quero para mim de verdade', que é bonito de perceber'", diz Otaviano.

Monogamia está no alicerce dessa reflexão. Tomara que levante pautas, discussões, que a gente tenha troca e se enriqueça ainda mais, uns mudem de ideia, outros não. Otaviano Costa

Otaviano conversa com os comprometidos e com as "tentações" femininas Imagem: Divulgação/Vitor Reis

Veja o trailer de Ilha da Tentação: