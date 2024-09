Claudia Raia, que já fez campanha contra Lula, diz que seu partido é a arte

Claudia Raia, 57, adotou uma postura discreta sobre política desde que foi símbolo de campanha contra o então candidato Lula (PT) nos anos 1980, e hoje prefere não se envolver publicamente nessa seara. Entretanto, como um símbolo das artes brasileiras, a artista afirmou que seu partido político é aquela que apoia e incentiva as arte.

O que aconteceu

Raia abordou o assunto ao ser questionada pela apresentadora do Foquinha Entrevista sobre o estado atual da arte no Brasil após a pandemia de covid-19 e o "negacionismo" da gestão Jair Bolsonaro (PL). Sem citar o nome de nenhum político, a atriz afirmou que, hoje, a arte nacional tem alguns "machucados" depois de "praticamente morrer" no governo anterior.

A atriz reforçou sua posição política em defesa da arte. "Estamos agora com alguns machucados. Estivemos mortos praticamente, levantamos, estamos curando as nossas dores e com os teatros lotados. O nosso ato político é estar em cena, mostrar o nosso trabalho. Se você me perguntar 'qual partido você é', direi: 'o que apoia a arte', porque senão a gente vai perder a essência. Estamos aqui para lutar. Se nos derrubar, a gente vai se levantar de novo".