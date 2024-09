A Fazenda: Sacha ouve Fernando chamá-lo de 'narcisista, um verminho'

No momento, Sacha entra no quarto e ouve o comentário de Fernando: "Eu? Eu corrôo o cérebro de todo mundo?"

Fernando sustenta a fala e diz que não quer conversar com o ator. "Quem faz esse tipo de coisa não é transparente, acabou já."

Sacha tentou conversar com o ex-Masterchef, dizendo que tentou apenas dar um conselho. O ator havia dito anteriormente para Fernando que o público poderia não gostar das bricadeiras que ele tem feito com Gui Vieira.

"Não, você falou do público. Já definiu pelo público. Já anotei, amanhã eu penso", respondeu o cozinheiro.

"Fê, eu não defini pelo público. Falei que eu acho que o público pode não gostar disso, que o público pode não interpretar de uma forma legal", argumenta o ator. "Eu quis te dar um conselho. Do mesmo jeito que eu gostaria que as pessoas me dessem um toque, eu faço isso com as pessoas que gosto. Fico triste de você pensar isso. Eu te peço desculpas."

Depois da conversa, Gui tentou interceder por Sacha, tentando selar a paz entre os peões. "Você tá tentando defender a pessoa aqui pra mim, você não é Ave Maria", disparou Fernando.