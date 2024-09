A Fazenda 16 promete ser intensa e com energia caótica, diz taróloga

Já Sacha Bali "gosta da conquista", diz a taróloga. "Essa brincadeira entre ele e Larissa pode render. Se esticar mais um pouco, pode render".

Vingativa e profunda, Camila Moura será estratégica no reality. "É uma pessoa que lida com o emocional de uma maneira muito intensa e profunda", diz. "Ela é mais ligeira e estratégica. Parece ser combativa, mas é devagar e sempre. É uma competidora que come pelas beiradas, não é tão combativa".

Flora pode se destacar em provas mais intensas. "Ela é combativa. É de boa, na dela, mas se precisar... E consegue se destacar em provas de resistência. Ela vai mesmo pra cima, se precisar. É consideravelmente direta, sincera, e não gosta de ser tirada de louca".

Assista à íntegra do Central Splash: