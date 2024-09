O que acontece com protagonistas após a morte de Molina em 'Mania de Você'?

No capítulo de quinta-feira (19), o assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi) irá mudar a trajetória dos quatro protagonistas na novela "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Luma (Agatha Moreira) vai perder tudo e virar pobre. Após a morte do pai adotivo, ela se casa com Mavi (Chay Suede) que lhe dá um golpe e fica com toda sua fortuna. Após 10 anos, veremos a filha de Cecília (Simone Spoladore) morando em São Paulo e trabalhando como motorista de aplicativo.