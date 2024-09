Chico: Injustiçada pelo povo, 'Mania de Você' é a melhor novela da história

Mas preciso confessar para vocês que esses primeiros dias de 'Mania de Você' já qualificam a novela como o auge da teledramaturgia brasileira, pelo menos na minha humilde opinião.

É difícil explicar a trama, porque até aqui o que tem acontecido é uma sequência de eventos estapafúrdios que animam as noites da Globo. Molina e Mércia são dois psicopatas que aproveitaram a morte da mãe de Luma no parto para levar o pai dela também ao óbito ali no hospital mesmo.

O tempo passa -e como o tempo passa em 'Mania de Você'! Parece filme da Marvel!-, e as coisas ficam mais esquisitas. Luma está apaixonada pelo Rudá, um jovem rapaz que vive pelado e está sempre disposto a transar. Todas as cenas dele nessas primeiras semanas da novela envolviam o desejo incontrolável de fazer amor.

O problema é que nem sempre era com Luma. Ele se encantou por Viola, que é a namorada do Mavi. Que apesar de ter o mesmo nome, não é filho do Neymar, mas da Mércia com o Molina -e ele só descobriu isso anteontem. Para piorar, o Molina também está encantado por Viola, mas de um jeito muito mais esquisito. Criminoso, para ser mais específico.

Quase toda a ação da primeira fase da novela, que chega ao fim hoje, foi centrada nesses seis personagens que parecem perdidos na ilha de Lost. Ninguém sai, ninguém entra. É como se fosse uma espécie de purgatório.

Infelizmente perderemos Molina no capítulo desta quinta. Será assassinado por algum dos outros protagonistas. Não que ele não mereça um castigo, mas é uma pena a saída de cena do Rodrigo Lombardi em seu papel mais visceral na TV. Parece um vilão do seriado do Batman dos anos 1960.