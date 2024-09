Márcia Fu diz que volta à Record é um sonho: 'A Fazenda mudou minha vida'

Márcia Fu, 55, está de volta em A Fazenda (Record). Terceira colocada no reality rural em 2023, a ex-jogadora de vôlei caiu nas graças do público pelo estilo irreverente e agora tem um quadro de humor às quintas-feiras para aliviar o clima de tensão do temido dia de eliminação.

Nem podia sonhar com o que está acontecendo hoje. Com certeza, A Fazenda mudou a minha vida. Tudo na minha vida, hoje em dia, que mudou para melhor, eu devo à Fazenda e à Record.

Márcia Fu, em entrevista para Splash na sede de A Fazenda 16.

"Plantei e estou escolhendo"

Quadro de humor de Márcia Fu no reality rural da Record se chamará "Fuzenda". "Estou muito feliz e sou grata a Deus por eu estar aqui, por essa nova chance. Estou com um quadro, eu estou com um [programa] com o Lucas Selfie. Nossa, gente, tem o celeiro da justiça e vou estar na Hora do Faro. Então, estou super contente mesmo."