Aumento de peões vai chacoalhar A Fazenda, diz Carelli: 'Deixa tudo quente'

Além dos 20 confirmados, oito participantes irão disputar quatro vagas no confinamento via ação do Paiol. Eles ficarão confinados de segunda a quinta-feira (19) tentando convencer o público a ganhar uma chance no jogo.

Aumento do prêmio de A Fazenda 16: os 24 peões irão concorrer ao prêmio de R$ 2 milhões em 2024. A quantia ao campeão teve um aumento em R$ 500 mil no comparativo com a premiação do ano passado.

Como será a primeira semana de A Fazenda 16:

Segunda-feira: terá a estreia;

Terça-feira: haverá uma prova geral com todos para definir quem fará a Prova do Fazendeiro;

Quarta-feira: tem uma Prova do Fazendeiro;

Quinta-feira: sobem os quatro peões do Paiol

Sexta-feira: haverá festa com todos os peões + prova com Paioleiros

Sábado: os melhores momentos da festa

Domingo: a dinâmica de apontamento dos peões.

* Os repórteres visitaram a sede de A Fazenda 16 a convite da Record