A Fazenda 16: como é o lugar onde peões podem se 'esconder' das câmeras?

Participantes não levam cigarro para dentro do reality para evitar propaganda. Assim, os peões recebem o tabaco e precisam bolar o seu próprio cigarro.

A Fazenda 16: local de fumantes do reality show só tem uma cadeira e cinzeiro Imagem: Leticia Parron/Splash

Splash esteve em Itapecerica da Serra, na Grande SP, a convite da Record, para conhecer a nova sede e visitou o local dos fumantes. A área reservada pode receber só um peão por vez.

Como é o fumódromo de A Fazenda 16? Apenas uma cadeira de madeira, um cinzeiro grande no chão e uma placa que diz "área de fumantes". O local fica em um espaço aberto e arborizado.

A produção observa o peão através de uma câmera atrás do espelho. Ou seja, o peão tem o seu momento isolado no fumódromo, mas está tendo o seu comportamento analisado e não pode demorar no local.

Por que apenas um peão no fumódromo? Mais de um peão no local pode fazer com que a Record e o público perca conteúdo, como a montagem de estratégias de jogo sem o registro das câmeras. Por isso, só é permitido apenas um por vez no local.