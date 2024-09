Bárbara: 'O melhor nome para Zé Love é Zero Love, ele é muito estourado'

Bárbara Saryne e Chico Barney repercutiram a manhã intensa que rolou em A Fazenda 16 (Record). Antes das 10h, Zé Love havia discutido com Júlia Samoura e Sacha Bali, em decorrência de uma outra briga entre Larissa Tomásia, Fernanda Campos e Babi Muniz.

"O Zé Love não permite que ninguém confronte ele, qualquer tipo de argumentação ele fica muito alterado rápido, de maneira radical", analisa Chico Barney. "Que ódio é esse? Não é uma hipocrisia o nome dele? Tinha que ser Zé Hate."

"Eu achava que ele era só amor", brinca Bárbara. "Ele não gosta do diálogo, qualquer coisa que alguém fala ele vai de 0 a 100. Um excelente participante de reality, só me preocupo com a possibilidade de expulsão."