A Fazenda 16: Peões já faturaram alto em plataformas de conteúdo adulto

Fernanda foi uma das primeiras criadoras a receber o troféu de um milhão da Privacy e já gravou com Andessa Urach.

Conhecido como "bombeiro da Eliana", Yuri também se destacou com seus conteúdos na rede social. Yuri já faturou mais de R$ 600 mil desde que começou a produzir fotos e vídeos para a rede.

No Paiol, também há uma possível peoa que está no Privacy: Vivi Fernandez. A atriz, que também já gravou filmes adultos, tem mais de 1200 posts no Privacy,

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Reprodução/Instagram/@flortvsbt Flora Cruz Reprodução/Instagram Gilson de Oliveira Webert Belicio/ Agnews Gui Vieira Reprodução/Instagram Juninho Bill Reprodução/Instagram Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Targino Reprodução/Instagram Larissa Tomásia Reprodução/TV Globo Raquel Brito Reprodução/Instagram Sacha Bali Reprodução/Instagram Sidney Sampaio Divulgação Suelen Gervásio Reprodução/ Instagram @suelengervasio Vanessa Carvalho Divulgação/Netflix Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Reprodução/Instagram/@zelove9

