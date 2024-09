A Fazenda: Davi faz campanha pra irmã e Raquel dispara em enquete do UOL

Você já sabe em quem votar né? Raquel. Davi Brito

Raquel, que já liderava a enquete, aumentou a porcentagem após a campanha do irmão. No momento do fechamento da reportagem, a influenciadora tem 56,26% dos votos.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Reprodução/Instagram/@flortvsbt Flora Cruz Reprodução/Instagram Gilson de Oliveira Webert Belicio/ Agnews Gui Vieira Reprodução/Instagram Juninho Bill Reprodução/Instagram Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Targino Reprodução/Instagram Larissa Tomásia Reprodução/TV Globo Raquel Brito Reprodução/Instagram Sacha Bali Reprodução/Instagram Sidney Sampaio Divulgação Suelen Gervásio Reprodução/ Instagram @suelengervasio Vanessa Carvalho Divulgação/Netflix Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Reprodução/Instagram/@zelove9

LIVES