A Fazenda 16: Gizelly fora? Parcial UOL indica disputa acirrada no paiol

Os oito nomes anunciados no Paiol de A Fazenda 16 (Record) estão próximos de descobrir se subirão ou não para a sede. Confira quem deve se manter no jogo, segundo a parcial da enquete UOL, que avalia a preferência do público:

O que aconteceu

Albert Bressan, Cauê Fantin, Gabi Rossi, Geovana Chagas, Gizelly Bicalho, Vinicius D'Black e Vivi Fernandez disputam as quatro vagas restantes no reality.

Às 16h desta quarta-feira (18), Cauê era o mais votado para subir à sede. Com folga, o influenciador aparecia com 28,6% dos votos.