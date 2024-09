A Fazenda: Suelen traça estratégia com Flor e Júlia: 'Estou muito jogadora'

Em um papo entre Suelen Gervásio, Flor Fernandes e Júlia Simoura, o trio avaliou as possibilidades de formação da 1ª roça da edição.

'Estrategista'

Suelen: "Tudo pode mudar. Se for uma pessoa como vocês como Fazendeira. Na baia tem o Sacha, Gui, Fernando e Sidney. O babado maior é a votação da casa. Na votação da casa eu tenho cinco votos. To mentindo na minha conta? Que eu vá levar certamente. Eu vou me surpreender se não. Vou levar cinco, porque o Juninho vai na onda do Love e as meninas tão querendo esquematizar para mim. "

Flor: "Eu achei que não, mas ai ela fez a conta. Aqui é um jogo de aliar agora. Se o Gilson ganhar ele vai por o Yuri e ele já sabe disso."