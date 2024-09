Projota tem casa assaltada e é feito de refém em SP

O músico Projota teve sua casa invadida e assaltada na madrugada desta terça-feira (17). O músico, que estava com os filhos pequenos, foi feito refém. As informações foram confirmadas pela assessoria do músico a Splash.

Quatro homens invadiram a casa do músico na Granja Viana, em Cotia (SP). Segundo a assessoria de Projota, os assaltantes já sabiam que a residência era dele e vinham observando o imóvel.

Os filhos de Projota estavam na casa no momento do assalto. Ele é pai de Marieva, 4, e Otto, 1, ambos frutos de seu relacionamento com Tamy Contro.