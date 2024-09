Preta Gil mostra O Kanalha dando comida em sua boca e se declara

Preta Gil, 50, publicou um vídeo em que aparece recebendo comida na boca do cantor Danreli Orrico, mais conhecido como O Kanalha, e se declarou.

O que aconteceu

A cantora, que está em tratamento contra um câncer, se declarou em comemoração ao aniversário do cantor. "Esse vídeo resume bem quem você é: cuidadoso, amoroso e muito gaiato!!! Obrigada por ser luz nas nossas vidas!"

O Kanalha chegou a ser apontado como affair de Preta no começo do ano. À época, a cantora brincou com a situação, mas não chegou a confirmar o romance.