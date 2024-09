Preta Gil dá primeira entrevista após novo tratamento contra o câncer

Durante a entrevista, Preta relembra o apoio do pai Gilberto Gil, ainda no primeiro tratamento. "Uma conversa que eu tive com ele na UTI, quando eu tive a septicemia no ano passado, e eu estava muito mal, muito mal mesmo. Ele viu que eu estava lutando pela minha sobrevivência, sentiu isso e me deu um conselho: se estivesse pesado para mim, naquele momento, que se eu não quisesse mais, que eu fosse. Isso é amor, uma prova de amor", recorda.

O câncer da famosa voltou em quatro lugares diferentes."Amores, vindo aqui falar com vocês. Como sempre eu fiz, desde o começo do meu diagnóstico, lá no ano passado, contar para vocês exatamente o que está acontecendo. Eu tive um câncer no intestino que tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade, obviamente com a minha reabilitação, estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão", começou ela, que disse que a doença voltou em quatro lugares diferentes", explicou ela ao dar a notícia em suas redes sociais.