Após ser criticada por Erika Hilton, Jojo posta: 'Tua inveja não me abala'

Jojo Todynho, 27, manifestou-se em seu perfil no Instagram após receber críticas da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), 31.

O que aconteceu

A cantora publicou um vídeo fazendo carão, ao som do refrão de seu hit "Vou com Tudo". "Quer falar de mim, tu fala, tua inveja não me abala / Quinze minutinhos de fama não vai te levar a nada / Vou com tudo e arraso tudo, vou mostrar pra você / Sou dona da p*rra toda, eu sou mulher do poder", diz o trecho destacado por Jojo, nos stories de seu Instagram.

A confusão começou quando Erika acusou Jojo de ter usado a pauta LBGTQIAPN+ para se promover antes de se declarar aliada da direita. "Chamei [Jojo] de traidora porque é o que ela é. Ela saiu de 'Que tiro foi esse, viado?' [trecho da canção 'Que Tiro Foi Esse?', um dos primeiros hits da cantora] para se aliar a quem quer dar tiro em viado", detonou a deputada, em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha.