Gabriely Miranda debocha de críticas após se casar com Endrick

Gabriely Miranda, 21, e Endrick, 18, se casaram na Espanha, onde moram atualmente.

O que aconteceu

A novidade foi anunciada na segunda-feira (16), nas redes sociais do casal. Eles publicaram fotos da celebração e dos looks usados. "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Enfim, casados", escreveram na ocasião.

Nesta terça-feira (17), a modelo fez um post ironizando as críticas que recebeu por conta da união. Ela compartilhou um vídeo no qual uma criança dizia: "Tem quem fale bem, tem quem fale mal. E tem eu, que não ligo, tô nem aí". Ela não especificou que tipo de mensagens recebeu, mas limitou os comentários no post em que anuncia a união.