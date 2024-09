Fernando Presto dispara ao ser acordado: 'Ouvi vocês cacarejando'

O reality rural começou com algumas desavenças de convivência. Na manhã desta terça-feira (17) Fernando Presto reclamou ao ser acordado pela conversa de Flora Cruz, Raquel Brito e Suelen Gervásio.

Dentro do quarto, as peoas conversavam enquanto estavam se arrumando, o que acordou Fernando que estava dormindo. "Cozinhei que nem um v**** para todo mundo e vocês no popopó, popopó."

"Vocês já estão me vendo acordar rritado. E vocês não param de popopó, popopó", continuou. As peoas ouviram a reclamação e não responderam ao chef de cozinha.