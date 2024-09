Exclusivo! Buda se manifesta sobre Camila em A Fazenda: 'Indiferente'

Lucas Pasin, colunista de Splash, recebeu uma declaração de Lucas Buda sobre a confirmação de Camila Moura, sua ex-esposa, no elenco de A Fazenda 16. O ex-BBB declarou:

Acho que não cabe a mim sentir algo em relação à participação de Camila na Fazenda. É indiferente porque estou muito focado na minha carreira quanto criador de conteúdo, passo a maior parte do meu tempo viajando, participando de eventos, pesquisando e estudando formas de produzir um material de qualidade para meu público. Torço para que ela tenha sorte e sucesso no game. E que consiga conquistar o que foi buscar lá dentro do reality. Sem chances de Paiol.

A resposta foi divulgada em primeira mão por Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash desta segunda-feira. "Achei sensato. Acho que a parte triste da notícia é ele confirmar que não está na próxima temporada. Esperava que ele com a Camila fosse render mais", avaliou a comentarista.