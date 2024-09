Em show lotado, 'metal' do Dreamcatcher faz o Terra SP literalmente tremer

Antes mesmo de o único show do grupo Dreamcatcher no Brasil começar, chamava atenção a quantidade de pessoas que estavam no local e a fila que ainda existia faltando menos de meia hora para o espetáculo começar. "Luck Inside 7 Doors", nome da nova turnê do grupo, teve lotação máxima, um público bem dividido entre homens e mulheres — algo não muito comum no k-pop — e uma energia "Jovens Bruxas" que combina com o conceito que trouxe tanta gente ao fandom.

Dreamcatcher nos bastidores do show em São Paulo (sem Dami) Imagem: @hf_dreamcatcher/Instagram

O início do show: Dami de papelão e muitos berros

Assim que as seis integrantes do grupo pisam no palco (Dami está doente e não viajou), o público berra tanto que é quase impossível entender o que está acontecendo. Algumas pessoas chegam a colocar as mãos nos ouvidos para tentar diminuir o impacto de tantos gritos. "OOTD" abre o show com todas vestindo a capa oficial do grupo. Parece que estamos realmente diante de uma seita das "metaleiras" do k-pop. E estão todos cientes e querem continuar.