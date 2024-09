Quais são os brinquedos do Rock in Rio e como garantir lugar

Mega Download: É a maior torre de queda livre transportável no Brasil, com altura de 30 metros.

Montanha Russa: Nesta edição do festival, os participantes poderão escolher seu artista preferido para ouvir enquanto estão no carrinho: Jão, Luisa Sonza ou MC Cabelinho. A playlist do artista mais votado irá tocar durante a volta.

Discovery: O brinquedo eleva os passageiros em movimentos circulares horários e anti-horários em dois eixos.

Rock in Rio Journey: Experiência imersiva através dos momentos mais icônicos dos 40 anos de festival, que conta com um simulador.

Sem fila: como agendar os brinquedos do Rock in Rio

O agendamento de todos os brinquedos acontece exclusivamente pelo aplicativo do Rock in Rio e funciona apenas via geolocalização: ou seja, o usuário precisa estar na Cidade do Rock para fazê-lo.