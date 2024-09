'Isso me prejudicou': famosos revelam detalhes de luta contra vício em sexo

Leão Lobo, colunista de Splash, confidenciou já ter sido viciado em sexo na juventude. Sem medo de julgamentos, o jornalista explicou que costumava transar com oito pessoas diferentes por noite e, mesmo assim, não se sentia saciado.

Eu era viciado em sexo. Transava oito vezes por noite, com pessoas diferentes, e não ficava satisfeito. Ia dormir com o olho arregalado de insatisfação. Aquilo estava me consumindo. Foi bem na época em que começou aquela questão da Aids e tal.

Leão Lobo, no programa Splash Show.

Artista recorreu à terapia para vencer o vício e entendeu que a falta de afeto era a raiz do problema. "Fui fazer terapia. Queria entender por que aquilo não me preenchia. Lá, entendi que o que me faltava era afeto. Eu estava em busca de afeto e não conseguia. Tinha somente o sexo pelo sexo. Demorei para entender isso."