James Earl Jones, a voz de Darth Vader e de Mufasa, morre aos 93 anos

O ator ganhou dois prêmios Tony — considerado o Oscar do teatro —, dois Emmy e foi indicado ao Oscar pelo trabalho em "A Grande Esperança Branca", de 1970.

Jones foi casado pela primeira vez com a atriz e cantora Julienne Marie. Sua segunda esposa, a atriz Cecilia Hart, morreu em 2016. Ele deixa seu filho, Flynn Earl Jones.

O grande vilão

Por seu papel mais famoso, Jones recebeu na época US$ 7 mil para emprestar sua voz a Darth Vader em "Star Wars: Uma Nova Esperança", de 1977, mas recusou os créditos de tela tanto para o filme quanto para a sequência, "O Império Contra-Ataca", de 1980.

No entanto, em "O Retorno de Jedi", de 1983, Jones se tornou sinônimo de um dos vilões mais memoráveis com o final da trilogia, ganhando os devidos créditos no fim do filme.